Champions League: Stuttgarts CL-Traum nach Horror-Halbzeit geplatzt

Der VfB Stuttgart gerät in der Champions League gegen Paris Saint-Germain unter die Räder. Der Traum von den Playoffs ist geplatzt - den Schwaben bleibt nur Tristesse.

Ein Punktgewinn hätte für den Einzug in die Playoffs gereicht, aber nach einer wahren Horror-Halbzeit stand es bereits 0:3 und der Traum vom Erreichen der K.o.-Phase rückte in weite Ferne.

„Haben gesehen, was Weltspitze ist“

„Auch wenn wir alle enttäuscht sind und gehofft haben, dass wir heute mehr erzielen, bin ich stolz auf die Jungs. Heute haben wir gesehen, was die Weltspitze ist, muss man neidlos anerkennen“, gestand VfB-Trainer Sebastian Hoeneß im Nachgang bei DAZN .

In der sechsten Minute fingen sich die Schwaben das 0:1, eigenverschuldet. Weil Kapitän Atakan Karazor einen katastrophalen Fehlpass ohne große Not ins Toraus spielte, den Franzosen so eine Ecke ermöglichte. „Die Ecke war unnötig“, befand auch Hoeneß.