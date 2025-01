Champions League: Wann ist die Auslosung für das Achtelfinale?

SPORT1 31.01.2025 • 14:26 Uhr Die Playoff-Gegner für den FC Bayern und den BVB stehen fest. Doch wann wird das Achtelfinale der Champions League ausgelost?

Die Playoff-Paarungen in der Champions League sind fix: Der FC Bayern entgeht Manchester City und trifft auf Celtic Glasgow, Borussia Dortmund steht Sporting Lissabon gegenüber. Doch wie geht es weiter? Wann wird das Achtelfinale der Königsklasse ausgelost?

{ "placeholderType": "MREC" }

Am 21. Februar 2025 werden in Nyon Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale ausgelost. Das heißt, dass an diesem Tag der gesamte Turnierbaum bestimmt wird.

Zunächst aber finden am 11./12. Februar und 18./19. Februar 2025 die Playoffs statt. Dabei spielen alle Vereine je einmal am Dienstag und einmal am Mittwoch.

Champions League: Bundesliga-Duell im Achtelfinale?

Sollte sich der FC Bayern gegen Celtic durchsetzen, wären Bayer Leverkusen oder Atletico Madrid die möglichen Achtelfinal-Gegner des deutschen Rekordmeisters. Der BVB würde im Erfolgsfall auf LOSC Lille oder Aston Villa treffen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ebenfalls bereits für die Runde der letzten 16 qualifiziert sind der FC Liverpool, Barcelona, Arsenal und Inter Mailand.