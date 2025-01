Das bitterste Aus der Champions League, das fast unmöglich war

Trotz eines Sieges am letzten Spieltag scheidet Dinamo Zagreb aus der Champions League aus. Daran hat auch der FC Bayern einen Anteil.

Das ist bitter! Trotz eines 2:1-Sieges gegen die AC Milan ist Dinamo Zagreb aus der Champions League ausgeschieden. Die Mannschaft von Italien-Legende Fabio Cannavaro verpasste den Einzug in die Playoffs haarscharf – und das, obwohl sie elf Punkte auf dem Konto hatte.

Denn eigentlich sollten elf Zähler mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent für den Sprung in die Zwischenrunde reichen. Football meets Data simulierte die gesamte Ligaphase 10.000-mal bei X . Nahezu immer kamen Teams mit elf Punkten weiter – aber eben nicht garantiert.

Niederlage gegen Bayern legt bitteren Grundstein

Und so, entgegen aller Wahrscheinlichkeiten, ist der kroatische Serienmeister dennoch in der Ligaphase ausgeschieden. Am Ende machte die schlechtere Tordifferenz (-7) gegenüber Club Brügge (-4) den Unterschied aus.