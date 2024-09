Champions League: Kane mit Viererpack! FC Bayern feiert Torgala gegen Dinamo Zagreb

SPORT1 17.09.2024 • 22:54 Uhr Torspektakel zum Auftakt der Mission „Finale dahoam“: Der FC Bayern besiegt zum Start der Champions League Dinamo Zagreb - allerdings wackelt der Rekordmeister kurzzeitig.

Der FC Bayern hat seine Ambitionen auf das Erreichen des Champions-League-Endspiels in München mit einer Torgala untermauert. Das Team von Trainer Vincent Kompany gewann zum Auftakt der reformierten Königsklasse gegen Dinamo Zagreb 9:2 (3:0) - und schoss sich damit zunächst an die Tabellenspitze.

„Es freut mich nur für die Jungs. Ich habe keine Tore geschossen, das war die Mannschaft“, sagte Kompany nach dem höchsten Bayern-Sieg in der Champions League bei DAZN.

Harry Kane (19./Foulelfmeter, 57., 73./Handelfmeter, 78./Foulelfmeter) ragte beim Offensivspektakel der Münchner heraus. Als „ein bisschen verrückt“ bezeichnete Kane das wilde Spektakel - allein wegen der drei Elfmeter: „Es war das erste Mal, dass ich drei in einem Spiel hatte. Ich habe immer die gleichen Routinen. Nach dem zweiten wusste ich ehrlich gesagt nicht mehr, was ich beim dritten machen soll. Aber zum Glück ist er reingegangen.“

Michael Olise (38., 61.) krönte sein Debüt in der Königsklasse mit einem Doppelpack. Zudem traf Raphael Guerreiro (33.) nach glänzender Vorarbeit von Jamal Musiala per Brust. Auch der eingewechselte Leroy Sané (85.) trug sich in der Schlussphase noch in die Torschützenliste ein.

Sogar Goretzka trifft - Neuer ausgewechselt

Und Leon Goretzka, der zuletzt einen sehr schweren Stand hatte, feierte mit seinem ersten Saisontor noch ein Erfolgserlebnis (90.+2).

Der am Ende klare Erfolg der Bayern geriet zu Beginn der zweiten Hälfte jedoch kurzzeitig in Gefahr. Zagreb verkürzte durch einen Doppelschlag von Bruno Petkovic (48.) und Takuya Ogiwara (50.) praktisch aus dem Nichts. Der für den angeschlagenen Manuel Neuer eingewechselte Sven Ulreich wurde praktisch kalt erwischt - verhinderte kurz darauf aber mit einem starken Reflex gegen Marko Pjaca (53.) sogar ein mögliches 3:3.

Kane warnt: „Könnten bestraft werden“

„Wir müssen daraus lernen“, sagte Kane im Hinblick auf die brenzlige Phase. „Wir sind davongekommen, weil wir noch mal einen Gang hochschalten konnten. Aber gegen größere Gegner könnten wir bestraft werden. Das müssen wir verhindern.“

Thomas Müller schrieb mit seiner Einwechslung für Jamal Musiala (68.) Geschichte. Der 35-Jährige hat nun für den FC Bayern 152 Spiele in der Champions League absolviert und damit die Bestmarke, die er bislang zusammen mit Xavi Hernandez vom FC Barcelona hielt, überboten.

Bayern bauen Start-Serie aus

Für die bärenstarken Bayern war es der 21. Auftaktsieg in Serie in der Champions League der fünfte Pflichtspielsieg unter Kompany. Am 2. Oktober wartet auf die Münchner bei Aston Villa wohl eine deutlich größere Herausforderung. Zuvor stehen zum Start in einen heißen Herbst in der Liga noch die Spiele in Bremen und gegen Meister Bayer Leverkusen an.

Guerreiro ersetzt verletzten Boey

Kompany ersetzte den frisch am Meniskus operierten Rechtsverteidiger Sacha Boey durch Guerreiro, der die Rolle sehr offensiv interpretierte. Joshua Kimmich spielte auf der Sechs. Müller und auch Joao Palhinha saßen zunächst auf der Bank.

Die Bayern waren gegen den „unwanted guest“, den ungewollten Gast, wie auf einem riesigen Plakat im Dinamo-Block zu lesen war, von Beginn an dominant. Es entwickelte sich ein einseitiges Spiel gegen extrem defensiv eingestellte Kroaten. Zunächst liefen sich die Münchner jedoch einige Male fest.

Kane eröffnet Torfestival

So benötigte der Rekordmeister einen Elfmeter nach Videobeweis. Ronael Pierre-Gabriel hatte Aleksandar Pavlovic gefoult, Kane vollstreckte gewohnt eiskalt. Die Bayern hielten auch danach den Druck hoch und hatten gegen biedere Kroaten oft leichtes Spiel. Guerreiro mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze und Olise per Kopf nach Flanke von Kimmich setzten die Überlegenheit noch vor dem Wechsel in weitere Tore um.

Zur Pause kam Sven Ulreich für Torwart Manuel Neuer, der sich offenbar in der Anfangsphase bei einem Zusammenprall verletzt hatte. Ulreich war noch nicht richtig auf dem Platz, da musste er schon zweimal hinter sich greifen. Kurz darauf bewahrte er die Bayern sogar vor dem Ausgleich. Das Zittern hatte aber schnell ein Ende. So feierte auch Leroy Sané nach einer Leisten-OP seinen Saisoneinstand. In der Schlussphase kam zudem Goretzka, der zuletzt in der Liga nicht mehr zum Kader gehört hatte, auf den Platz - und traf sogar.

