Champions League: So steht‘s um Bayern, Dortmund und Co.

Ziel ist für die drei deutschen Top-Vereine weiter der direkte Sprung ins Achtelfinale - doch wie steht es um die Bayern und Co.?

Ziel ist für die drei deutschen Top-Vereine weiter der direkte Sprung ins Achtelfinale - doch wie steht es um die Bayern und Co.?

BAYER LEVERKUSEN (8. Platz, 13 Punkte, 13:7 Tore)

Der Double-Gewinner, der am letzten Spieltag am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auf Sparta Prag trifft, besitzt aus deutscher Sicht die besten Karten auf einen Platz unter den besten acht Teams. Die Werkself weist die beste Tordifferenz aller Mannschaften mit 13 Punkten auf und hat den Achtelfinal-Einzug in der eigenen Hand.