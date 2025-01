Erster Trainer-Kandidat lässt BVB abblitzen!

Doch der Verein kommunizierte klar, dass es sich dabei um eine Interimslösung handle. „Ich bin großer Fan davon, wenn jemand aus dem eigenen Stall gute Leistungen bringt, den dann auch zu fördern. Allerdings glaube ich, dass wir in unserer jetzigen Situation und auch für Entwicklungssprünge immer wieder einen externen Input brauchen“, erklärte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken am Dortmunder Flughafen.

BVB-Trainer? Ricken hat „den einen oder anderen Kandidaten“

Die Bosse arbeiten mit Hochdruck an der Verpflichtung eines Nachfolgers. Leicht dürfte das nicht werden. Denn das Wintertransferfenster, in dem gute Trainer oftmals nicht verfügbar sind, und die Kurzfristigkeit erschweren die Suche.

Roger Schmidt hat Vorbehalte gegenüber BVB

Roger Schmidt: Der 57-Jährige kennt die Bundesliga bestens aus seiner Zeit in Leverkusen (2014-2017). Zudem feierte er in Österreich (RB Salzburg), Portugal (Benfica Lissabon) und den Niederlanden (PSV Eindhoven) große Erfolge. Der gebürtige Nordrhein-Westfale (Kierspe) steht weit oben auf der Liste der BVB-Verantwortlichen. Doch ein erster Versuch versandete.

Wie SPORT1 erfuhr, ist Schmidt von dem undurchsichtigen Machtgeflecht beim BVB mit all den internen Scharmützeln und Streitigkeiten abgeschreckt. Davon überzeugen, dass in Zukunft alle Verantwortlichen zusammen im Sinne des Vereins an einem Strang ziehen und der Sport absolute Priorität hat, konnten die Dortmunder Schmidt noch nicht. Außerdem will Schmidt vor dem Sommer keinen Klub übernehmen – eine Grundsatzentscheidung. Komplett abgeschrieben haben die Dortmunder die Option allerdings (noch) nicht.