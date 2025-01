Einzelkritik: Es hagelt schlechte Noten für Bayern, Musiala der einzige Lichblick

Stefan Kumberger 23.01.2025 • 00:02 Uhr Der FC Bayern wird von Feyenoord Rotterdam düpiert. Besonders die Abwehr präsentiert sich anfällig, offensiv gibt es kaum Lichtblicke.

Der FC Bayern präsentierte sich in der Champions League erschreckend schwach und verliert die direkte Qualifikation für das Achtelfinale aus den Augen. Beim 0:3 gegen Feyenoord Rotterdam kam der Rekordmeister gehörig unter die Räder.

Besonders die Abwehr sorgte mit individuellen Fehlern durch Minjae Kim und Raphael Guerreiro für die Gegentreffer, zeigte sich insgesamt sehr wackelig.

Auch in der Offensive blieben die FCB-Stars um Harry Kane lange blass, lediglich Jamal Musial zeigte wenige Lichtblicke. Die SPORT1-Einzelkritik zur Bayern-Niederlage.

Abwehrreihe der Bayern wackelt

MANUEL NEUER: Konnte sich nur wenig vorwerfen lassen. War beim ersten Gegentor machtlos und erahnte beim zweiten zumindest die Ecke – der Strafstoß von Giménez fiel aber einfach zu hart aus. Bei den niederländischen Kontern in der zweiten Halbzeit auf dem Posten, die Herausforderung hielt sich dabei aber in Grenzen. Beim dritten Gegentor auch überrumpelt. SPORT1-Note: 3

KONRAD LAIMER: Warf sich in gewohnter Manier in jeden Zweikampf und präsentierte sich in der ersten Halbzeit durchaus laufstark. Tankte sich einmal sogar bis tief in den Strafraum der Holländer, blieb aber insgesamt glücklos. Wurde in der Pause ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

DAYOT UPAMECANO: Insbesondere nach vorne von Beginn an aktiv, doch wirkte er beim Verteidigen vereinzelt etwas wackelig. Fing sich im Laufe der Partie, strahlte aber nicht jene große Sicherheit aus, die ihn zuletzt so stark gemacht hatte. Gab in der Schlussviertelstunde den Antreiber und wirkte zunehmend genervt. Beim dritten Gegentor nicht auf der Höhe, das geht auch auf seine Kappe. SPORT1-Note: 4,5

Zu wenig Kreativität im Mittelfeld

MINJAE KIM: Wurde beim 1:0-Führungstreffer der Rotterdamer völlig überrumpelt und konnte den weiten Ball entsprechend nicht klären – eindeutiger Fehler des Koreaners. Überließ das Aufbauspiel vor allem Upamecano, Kimmich und Goretzka. Agierte diesmal nicht mit der Routine, die es auf diesem Niveau braucht. Wurde in der 62. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 5

ALPHONSO DAVIES: Verlor in der 9. Minute im eigenen Strafraum fahrlässig den Ball – die Aktion blieb aber folgenlos. Orientierte sich vor allem nach dem Gegentreffer extrem nach vorne und trieb auch seine Kollegen gestenreich in dieselbe Richtung. Musste in der umfangreichen Nachspielzeit der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Raphael Guerreiro ins Spiel. SPORT1-Note: 4

LEON GORETZKA: Mittlerweile kommt es nicht mehr überraschend, wenn er in der Startelf steht. Erledigte weitgehend seriös seine Aufgaben neben Kimmich, aber im ersten Abschnitt ging auch von ihm keinerlei Kreativität aus – vieles lief zu schematisch. Rückte durch die diversen Umstellungen nach einer guten Stunde auf die Innenverteidigerposition. Fiel dort vor allem mit seiner guten Rettungstat in der 66. Minute auf. SPORT1-Note: 3

JOSHUA KIMMICH: Machte in der Zentrale noch den stabilsten Eindruck aller Bayern-Profis, wirkliche Geistesblitze hatte aber auch er in der ersten Halbzeit nicht. Ließ sich dazu passend in der 45. Minute zu einem aussichtslosen Fernschuss hinreißen, der ergebnislos blieb. Ließ die zweite Halbzeit an sich vorbeirauschen. Ließ da Führungskraft vermissen. SPORT1-Note: 4

Musiala bemühte sich - jedoch ohne große Gefahr

MICHAEL OLISE: Durfte auf der rechten Seite beginnen, verhakte sich dort aber immer wieder in den Beinen der Gegenspieler. Seine Überlegenheit in Sachen Technik mochte auf dem glitschigen Rasen nicht so wirklich zünden. Konnte sich aber in der 35. Minute mit einer guten Kopfballchance auszeichnen. Rückte in der zweiten Halbzeit mehr in die Mitte und agierte eher als Achter. Wirkte dort aber verschenkt, jedenfalls konnte er seine Stärken nicht mehr ausspielen. SPORT1-Note: 4

JAMAL MUSIALA: Gegen Wolfsburg wurde er lediglich eingewechselt, diesmal durfte er nach seinem grippalen Infekt wieder von Anfang an ran. Flößte den Gastgebern spürbar den meisten Respekt ein, was dazu führte, dass es der Nationalspieler fast immer mit zwei oder drei Gegenspielern zu tun bekam. Bemühte sich um Lösungen, ganz große Gefahr konnte aber auch er nicht entfalten. Das wurde nach der Pause besser und gipfelte in einer riesigen Kopfballchance, die aber Rotterdams Keeper Bijlow blendend entschärfte. Wurde in der 83. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 2,5

KINGSLEY COMAN: Kam nur sehr schwer in die Partie, einige Aktionen misslangen ihm. Erst nach 27 Minuten gelang ihm ein echter Abschluss aufs Tor. Kurze Zeit später nicht konsequent genug, obwohl er sich clever gegen seine Gegenspieler durchgesetzt hatte (33. Minute). Agierte auch in der Folge immer wieder glück- und kopflos. Seine Formkurve zeigt insgesamt nach unten. Wurde nach einer guten Stunde ausgewechselt. SPORT1-Note: 5

HARRY KANE: Lange Zeit völlig unsichtbar. Wenn Bayern in der Offensive kreativ wurde, dann nicht durch den Engländer. Bewegte sich aber bei seiner Großchance in der 43. Minute gut zwischen den Gegnern und hatte Pech, dass Feyenoord-Keeper Bijlow eine sensationelle Reaktion zeigte und parierte. Blieb auch nach der Pause zunächst zurückhaltend, erst ein gewonnener Zweikampf weckte ihn selbst auf. Kam danach teils in gute Positionen, ein Treffer gelang ihm aber nicht. Immerhin bereitete er Sanés Großchance vor. SPORT1-Note: 4,5

Davies-Ersatz verursacht Elfmeter

RAPHAEL GUERREIRO: Musste völlig unerwartet noch vor der Pause für den verletzten Davies in die Partie kommen. Rettete bei einem Rotterdamer Konter zunächst gut, ließ aber ein ganz dummes und unnötiges Foul folgen. Der fällige Strafstoß für Feyenoord führte zum zweiten Gegentreffer für Bayern. Nach der Pause konzentrierter, insgesamt war das aber zu wenig. SPORT1-Note: 5

LEROY SANÉ: Kam in der Halbzeitpause für Laimer ins Spiel und sollte auf der rechten Offensivseite wirbeln. Hatte spürbar positiven Einfluss auf die Offensivbemühungen der Bayern und in der 70. Minute eine hervorragende Chance. Sein Kopfball landete allerdings am Pfosten. Baute im Anschluss ein wenig ab, als die Bayern insgesamt hektischer wurden. SPORT1-Note: 3

SERGE GNABRY: Durfte ab der 62. Minute für Coman ran. Ging mit viel Elan an die Sache, gelingen mochte ihm aber gar nichts. Er verhedderte sich in seinen Gegenspielern, Flanken landeten im Nirgendwo. Kein guter Auftritt des Nationalspielers. SPORT1-Note: 5

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Wurde in der 62. Minute für Kim eingewechselt. Verlieh der hektischen Partie ein bisschen Eleganz und Passsicherheit. Zeigte so manchen Vertikalpass, den man vorher vermisst hatte. SPORT1-Note: 3