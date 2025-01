FC Bayern: Eberl kündigt frohe Kundschaft an

SPORT1 22.01.2025 • 21:08 Uhr Verlängern Alphonso Davies und Jamal Musiala beim FC Bayern? Sportvorstand Max Eberl kündigt eine frohe Kundschaft an.

Gute Nachrichten für die Fans des FC Bayern: Sportvorstand Max Eberl hat angedeutet, dass sich die Gespräche über eine Vertragsverlängerung von Alphonso Davies und Co. auf der Zielgeraden befinden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auf die Frage, ob Davies bereits einen neuen Vertrag unterschrieben habe, antwortete Eberl bei DAZN: „Noch nicht, glaube ich. Es ist noch nicht offiziell, aber wir sind in sehr, sehr guten Gesprächen. Das hat Jamal gestern auch bestätigt. Die werden wir weiter vollziehen und dann irgendwann kommt die frohe Kundschaft“, so der 51-Jährige vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern in Rotterdam.

Davies-Deal so gut wie in trockenen Tüchern

Nach SPORT1-Informationen ist eine Verlängerung des Kanadiers so gut wie in trockenen Tüchern. Es sind nur noch letzte Details zu klären, ein Vollzug ist nur noch Formsache. Auch die spanische Marca berichtete von einem bevorstehenden Deal, der Davies bis 2030 an den deutschen Rekordmeister binden soll. Der 24-Jährige soll laut der Zeitung ein Bruttogehalt von 15 Millionen Euro kassieren.