Davies-Deal mit Bayern: So viel soll er jetzt verdienen

Alphonso Davies bleibt beim FC Bayern und verlängert seinen Vertrag - dazu verdichten sich die Hinweise immer mehr. Nun meldete die spanische Marca , der Kanadier werde demnächst seinen Kontrakt verlängern. Dazu passen SPORT1 -Informationen, wonach der Deal so gut wie in trockenen Tüchern ist.

FC Bayern: So viel soll Davies verdienen

So habe es in den vergangenen Tagen Annäherungen in den Gesprächen zwischen Davies-Management und Bayern gegeben, die nun mit einem großen neuen Deal für den Linksverteidiger enden sollen.

Dieses Detail soll entscheidend sein

In den vergangenen Tagen hatten sich Berichte gehäuft, die andeuteten, dass Davies kurz vor einem neuen Deal in München steht. The Athletic meldete am Wochenende, in den Verhandlungen sei ein Durchbruch erzielt worden.