Flick nach 5:4 nass und glücklich: "Das ist Fußball"

Hansi Flick stand ungläubig im strömenden Regen, dann erst packte er sich an den Kopf und jubelte ausgelassen: Nach dem spektakulären 5:4 (1:3) bei Benfica Lissabon konnte der Trainer des FC Barcelona das Erlebte kaum fassen. "Ich glaube nicht, dass ich je so ein Comeback erlebt habe. Unglaublich", sagte der ehemalige Bundestrainer nach dem furiosen Finale in Portugal.