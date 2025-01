Champions League: Szczesny verschuldet irres Barca-Gegentor mit brutaler Kollision

Für Szczesny kommt es noch schlimmer

Balde spielte den Ball, die Barca-Stars kollidierten schmerzhaft und Benfica-Angreifer Evangelos Pavlidis konnte unbehelligt in Richtung Tor laufen. Zum zweiten Mal in der noch jungen Partie lag Barca hinten, nachdem Pavlidis zuvor schon das zwischenzeitliche 1:0 erzielt hatte.

„Szczesnys erstes Spiel in der Champions League im Trikot von Barca, und es hätte kein bittereres Debüt werden können“, schrieb die Marca zu dem Auftritt. Der Guardian kommentierte sarkastisch: „Eine reine Farce. Es ist fast so, als ob Szczesny vor wenigen Wochen noch ein zurückgetretener Torhüter gewesen wäre.“

Am vierten Gegentor der Katalanen war Szczesny dann weitgehend schuldlos - eine unglückliche Figur machte er aber erneut. Barcelonas Ronald Araujo grätschte in eine flache Hereingabe hinein, die Kugel sprang über den hechtenden Szczesny hinweg in die Maschen. Eigentor.

Auch Benfica-Torhüter mit wildem Aussetzer

Übrigens: Auf der Gegenseite leistete sich zuvor auch Anatoli Trubin im Benfica-Kasten einen Aussetzer. In Minute 64 jagte der Ukrainer dem Barca-Star Raphinha, der an der Strafraumkante stand, den Ball an den Kopf - von dort segelte er in hohem Bogen ins Tor. Für Barcas neuerlichen Anschlusstreffer zum 3:4 sorgte Robert Lewandowski mit seinem zweiten Elfmetertor des Tages (78.).