Atalanta-Kapitän verliert die Nerven und rastet aus

Frust pur bei Rafael Toloi . Dem Kapitän des italienischen Topklubs Atalanta Bergamo sind in der Schlussphase des Playoff-Rückspiels in der Champions League gegen den FC Brügge die Sicherungen durchgebrannt.

Als ihn sein Gegenspieler Maxim De Cuyper bei einem Einwurf in der 87. Minute kurz checkte, verlor der 34-Jährige komplett die Nerven. Erst wollte der Abwehrspieler seinen Kontrahenten mit dem Ball abwerfen – als er dann selbst ausrutschte, rappelte sich Toloi wieder auf, sprintete von hinten auf den Belgier zu und checkte ihn um.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Bergamo scheitert unerwartet

Für Bergamo ist die Reise in der Königsklasse überraschend früh beendet. Als Neunter der Vorrunde hatten die Italiener nur knapp den direkten Sprung ins Achtelfinale verpasst, Brügge rutschte derweil als 24. Team gerade noch so in die Playoffs.