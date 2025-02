Champions League: Sensation in Bergamo! FC Brügge im Achtelfinale

Der Europa-League-Sieger der vergangenen Saison verlor auch das Play-off-Rückspiel gegen Außenseiter FC Brügge im eigenen Stadion mit 1:3 (0:3) und verpasste damit den Sprung ins Achtelfinale. Schon das Hinspiel in Belgien hatte Atalanta verloren (1:2).

Chemsdine Talbi (3./27.) brachte Brügge per Doppelpack in Führung, Bergamo rannte an und kam zu einigen Chancen, das Tor gelang aber Ferran Jutgla (45.+3) erneut auf der anderen Seite.