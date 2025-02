Bayern-Legenden schwärmen von Dembélé: "Als hätte er eine Blockade im Kopf gelost"

Lizarazu: Als hätte Dembélé „Blockade im Kopf gelöst“

Dante: „Dembélé verkörpert dieses neue PSG“

Dembélé „hat den Spieß umgedreht“

Nun steht für PSG das Playoff-Rückspiel gegen Stade Brest in der Königsklasse an (Mittwoch, 21 Uhr im LIVETICKER). Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel in der Bretagne sollte diese Partie reine Formsache für die Elf von Luis Enrique sein. Aber klar ist, dass Dembélé auf der europäischen Bühne erneut glänzen will.