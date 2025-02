Champions League: Bayern-Peiniger muss bittere Hiobsbotschaft hinnehmen

„Bijlow, der seine gute Form mit einer starken Leistung gegen Bayern München unterstrichen hat, verletzte sich am Mittwoch, als er falsch gelandet ist“, teilte sein Klub mit. Es handele sich um eine Knieverletzung.

Jetzt rückt ein Deutscher wieder in den Fokus

Für den 27-Jährigen ist die lange Zwangspause leider keine neue Erfahrung, er musste sich in seiner Karriere schon häufiger mit schweren Verletzungen herumplagen.

Der neuerliche Ausfall dürfte auch Konsequenzen für einen Deutschen haben: Timon Wellenreuther wird wohl ins Tor zurückkehren, nachdem er seinen Stammplatz erst zum Ende des vergangenen Jahres an Bijlow verloren hatte.

In der Champions League trifft Rotterdam in den Playoffs auf die AC Milan. In der Eredivise liegt das Team von Trainer Brian Priske, der vor dem Sieg gegen Bayern kurz vor einem Rauswurf stand, auf dem vierten Rang.