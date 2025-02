Champions League: BVB-Debütant empfiehlt sich für mehr

Was wäre Borussia Dortmund ohne seinen Mr. Champions League ?

Das mangelnde Selbstbewusstsein spiegelte sich zunächst auch beim 3:0-Erfolg bei Sporting Lissabon wider. Gerade in Halbzeit eins präsentierten sich die Dortmunder harmlos in der Offensive und löchrig in der Defensive. Die Spielidee von Trainer Niko Kovac war kaum erkennbar.