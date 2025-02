Champions League: BVB-Gegner verzichtet auf Top-Star Gyökeres

Borussia Dortmund trifft am Abend im Rückspiel in der Champions League auf Sporting Lissabon und hat nach dem deutliche Erfolg im Hinspiel eine gute Ausgangssituation. Der Gegner verzichtet im Spiel auf zwei absolute Top-Spieler.

„Champions League oder Meisterschaft? Priorität hat alles“, entgegnete Sportings Trainer Rui Borges zunächst, als er auf den Vorwurf angesprochen wurde, er würde die Partie abschenken: „Das Fehlen der beiden ist eine Entscheidung des Trainerteams. Am Sonntag steht ein wichtiges Spiel an, das wir gewinnen wollen. Und da müssen wir schon auf Hjulmand und Diomande verzichten.“

Sporting will seine beiden Top-Spieler also lieber für den Meisterkampf in der heimischen Liga schonen. In der Meisterschaft liegt Sporting aktuell zwei Punkte vor dem Stadtrivalen Benfica.