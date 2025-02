Champions League: Emotionales Eingeständnis von BVB-Star

Denn ein Befreiungsschlag war die Partie für den kriselnden BVB wahrlich nicht. „Ich bin mit am längsten im Verein. Das geht nicht spurlos an mir vorbei”, gab Brandt im Interview mit DAZN zu: „Die Situation, die ich in sechs Jahren noch nie hatte, trifft mich sehr.“

Brandt: „Das trifft dich schon“

BVB? „Da hilft auch kein Schamane mehr“

Der BVB, der in der Bundesliga nur auf Rang elf liegt, befinde sich natürlich in einer schwierigen Situation. Selbstverständnis und Leichtigkeit fehle daher in der gesamten Mannschaft: „Das ist ein Kampf und da musst du herauskommen. Hoffentlich so schnell wie möglich.”