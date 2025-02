Champions League: FC Bayern in der Einzelkritik - Neuer wackelig, nur zwei Zweien

Stefan Kumberger 12.02.2025 • 23:18 Uhr Der FC Bayern öffnet mit einer soliden Leistung die Tür zum Achtelfinale in der Champions League. Wer überzeugt, wer enttäuscht? Die SPORT1-Einzelkritik.

Solide gespielt, Sieg eingefahren - mehr aber auch nicht. Dem FC Bayern reicht eine durchschnittliche Leistung, um als Sieger aus dem Hinspiel in den Playoffs der Champions League hervorzugehen.

Die Münchner setzten sich in einem schwierigen Auswärtsspiel bei Celtic Glasgow mit 2:1 (1:0) durch. Michael Olise und Harry Kane erzielten die Tore. Ein weiterer Offensivmann erhielt eine gute Note.

Manuel Neuer erwischte nicht seinen souveränsten Tag, und Jamal Musiala hatte es schwer. SPORT1 bewertet die Spieler des FC Bayern in der Einzelkritik.

MANUEL NEUER: Dürfte froh gewesen sein, dass der Celtic-Treffer nach 25 Sekunden berechtigterweise nicht gegeben wurde. Hatte für den Rest der ersten Halbzeit eher wenig zu tun und gab sich cool. Hätte sich seinen Lupfer auf Dier allerdings sparen können – der brachte den Engländer nämlich unnötig in Bedrängnis (37. Minute). Lange Zeit arbeitslos, dann aber nach dem Anschlusstreffer von Celtic unter Feuer. Dass er in der 81. Minute am Ball vorbeirauschte, gab den schottischen Fans nochmal richtig Hoffnung. Wirkte erst unterfordert und dann überrascht, dass es doch nochmal eng wurde. Verschätzte sich in der Endphase noch einmal - ohne Folge. SPORT1-Note: 4

Bayern-Abwehr weitegehend stabil

KONRAD LAIMER: In Sachen Fleiß und Einsatz konnte man dem Österreicher wie immer keinen Vorwurf machen – hier ist er stets Musterknabe. Trotzdem unterliefen ihm in der ersten Halbzeit kleinere Fehler oder die Abstimmung passte nicht. Nach der Pause kam er aber besser in die Partie und blieb zumindest defensiv fast fehlerfrei. SPORT1-Note: 3

DAYOT UPAMECANO: Kam deutlich häufiger in brenzlige Situationen als seine Kollegen, konnte die aber erfolgreich meistern und ging furchtlos in die Zweikämpfe. Verdiente sich vor dem Führungstreffer der Bayern großes Lob für seinen guten weiten Ball auf Olise. Wandelte in der zweiten Halbzeit irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn. So mancher guten Rettungstat folgte gleich wieder eine Leichtsinnigkeit. SPORT1-Note: 3

ERIC DIER: Rückte für Kim in die Startelf der Bayern. Strahlte bei seinen Defensivaktionen viel Ruhe aus und ging konzentriert in die Zweikämpfe. Machte seinen Job lange Zeit herrlich unaufgeregt, war beim Anschlusstreffer von Celtic aber nicht wach genug. Als die Partie in der Folge wilder wurde, bekam auch der 31-Jährige seine Probleme. SPORT1-Note: 3

RAPHAEL GUERREIRO: Zeigte in vielen Szenen in der ersten Halbzeit nicht wirklich großen Biss – auch wenn das Engagement grundsätzlich stimmte. Der Portugiese steigerte sich zwar im Vergleich zu den jüngsten Partien, war aber kein echter Faktor im Spiel der Münchner. Nach der Pause fiel er vor allem durch einen Fehlpass auf. Insgesamt keine Leistung, mit der man sich in der ersten Elf festspielt. Wurde in der 78. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

Olise bester Bayer

LEON GORETZKA: In der ersten Halbzeit der zweite Ruhepol neben Dier, große Kreativität ging von ihm aber nicht aus. Beschränkte sich weitgehend auf sicheres Passspiel und sorgte für Ordnung im Mittelfeld. Die ging in Celtics später Aufholjagd aber ein bisschen verloren. In der Schlussphase wirkte der 30-Jährige zudem müde. SPORT1-Note: 4

JOSHUA KIMMICH: In den ersten 45 Minuten vielerorts zu finden, seinen Stempel konnte er dem Spiel trotzdem nicht komplett aufdrücken. War wieder der Mann für die Eckbälle, wovon einer schließlich perfekt bei Kane landete, der den zweiten Münchner Treffer markierte (49. Minute). Versuchte gerade in Celtics Comeback-Phase kurz vor dem Ende seine Mitspieler zu ordnen. Ein insgesamt seriöser, aber glanzloser Auftritt. SPORT1-Note: 3

LEROY SANÉ: Startete gut ins Spiel, bekam viele Bälle und machte auch weite Wege. Zog gerne in die Mitte, um Guerreiro hinter sich Platz zu geben. Unterband in der 30. Minute einen rollenden Konter der Gastgeber, bevor es gefährlich werden konnte und glänzte kurz darauf mit einer guten Flanke auf Kane. Nach Wiederanpfiff deutlich weniger präsent – auch weil insgesamt der Spielfluss fehlte. Wurde in der 65. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 2,5

MICHAEL OLISE: Hatte in der 13. Minute die erste richtig gute Chance für die Bayern. Tauchte dann aber über weite Strecken ab und fiel durch einige Ballverluste auf. Sein krachender Führungstreffer kurz vor dem Pausenpfiff aber natürlich absolute Extraklasse. Wurde nach 65 Minuten ausgewechselt – vermutlich soll er für das anstehende Topspiel in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen geschont werden. SPORT1-Note: 2

Einwechselspieler tun sich schwer

JAMAL MUSIALA: Bewegte sich in der ersten Halbzeit viel und clever. Bekam von den Schotten aber nicht den nötigen Raum, um seine Aktionen zu Ende führen zu können. Beschwerte sich auch entsprechend beim Schiedsrichter über die zahlreichen Schubser und Hakler gegen ihn. Blieb trotz der Attacken tapfer, war aber bei weitem nicht mehr so präsent wie gewohnt. Wurde in der 86. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

HARRY KANE: War in der Offensive an vielen Orten zu finden – sogar als Flankengeber. Hätte nach einer guten halben Stunde nach einer sehenswerten Sané-Flanke treffen müssen, scheiterte aber an Celtic-Keeper Schmeichel. Setzte auch einen Kopfball freistehend neben den Kasten. Bei seinem Tor zum 0:2 machten es ihm die Schotten ziemlich leicht. Verlor dafür auf der anderen Seite das Kopfballduell, das schließlich zum Tor für Glasgow und damit für neue Hektik sorgte. SPORT1-Note: 3

KINGSLEY COMAN: Durfte ab der 64. Minute für Sané ran. Ging engagiert ans Werk, wirkliche Großtaten vollbrachte er aber nicht und harmonierte nur zeitweise mit Guerreiro. SPORT1-Note: 4

SERGE GNABRY: Kam in der 65. Minute für Olise ins Spiel. Brachte durchaus nochmal Schwung in die bayerischen Offensivbemühungen, mehr als eine gute Gelegenheit kam für den Nationalspieler aber nicht heraus. Olise und Sané konnten jedenfalls mehr Wirbel entfachen. SPORT1-Note: 4

HIROKI ITO: Kam ab der 78. Minute zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für den FC Bayern. SPORT1-Note: keine Bewertung