Champions League: Guirassys beeindruckende Serie reißt

Manfred Sedlbauer 19.02.2025 • 20:43 Uhr BVB-Stürmer Serhou Guirassy ist bislang der Topscorer der Dortmunder in dieser Saison. Am Mittwochabend zeigt er bislang unbekannte Nerven.

Mr. Champions League zeigt Nerven! Serhou Guirassy ist in dieser Spielzeit mit 25 Torbeteiligungen (19 Tore, sechs Vorlagen) Topscorer bei Borussia Dortmund. Gerade in der Königsklasse schoss der Stürmer bislang alles kurz und klein.

Im Playoff-Hinspiel in Lissabon stellte er mit seinem zehnten Tor im laufenden Wettbewerb (drei Vorlagen) sogar einen Vereinsrekord auf. Denn so viele Torbeteiligungen hatte beim BVB noch kein anderer Spieler in der Champions League.

Damit überholte Guirassy Robert Lewandowski und Erling Haaland (beide jeweils zehn Tore, zwei Vorlagen). Doch am Mittwochabend versagten dem 28-Jährigen beim 0:0 im Rückspiel die Nerven – und das in seiner Lieblingsdisziplin. Der BVB qualifizierte sich durch das Unentschieden dennoch für das Achtelfinale.

BVB-Star Guirassy zeigt vom Punkt Nerven

In der 57. Minute zeigte der italienische Schiedsrichter Davide Massa auf dem Punkt. Nach einem schönen vertikalen Pass von Nico Schlotterbeck tauchte Karim Adeyemi halbrechts im Strafraum vor Sporting-Torhüter Rui Silva auf. Der Dortmunder legte sich den Ball vor und wurde von Silva am Fuß getroffen. Auch nach VAR-Überprüfung blieb das Schiedsrichtergespann bei der Entscheidung.

Der etatmäßige Elfmeterschütze Serhou Guirassy trat an, schoss aus seiner Sicht nach links unten – platziert, aber zu schwach. Silva war bereits am Boden und konnte den Ball problemlos parieren.

Ändert sich die BVB-Hierarchie vom Punkt?

Dieser Fehlschuss ist ungewöhnlich, denn eigentlich ist Guirassy ein verlässlicher Schütze. In dieser Spielzeit verwandelte er bereits jeden seiner sechs Dortmunder Elfmeter. Und auch in der vergangenen Saison in Stuttgart war er der Elfmeterschütze Nummer eins. Seine Bilanz: Vier von vier. Mehr als zehn verwandelte Bundesliga-Elfmeter in Folge schafften bislang nur sieben andere Spieler. Darunter Harry Kane, Mehmet Scholl (beide elf), Andre Silva , Otto Rehhagel (beide zwölf), Ludwig Nolden (15) und Hans-Joachim Abel (16).

Neben Guirassy durfte sich bereits Kapitän Emre Can vom Punkt versuchen. Er traf in vier Versuchen viermal. Ob nächstes Mal wieder Can ran darf?

Ein paar Momente nach dem Fehlschuss (69. Spielminute) war für Guirassy Feierabend im Signal Iduna Park. Trainer Niko Kovac nahm seinen Stürmer vom Feld. Beim Hand-Shake mit seinem Trainer schüttelte Guirassy den Kopf – mit Sicherheit wegen seines Elfmeters.

