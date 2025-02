Champions League LIVE: Real Madrid - Manchester City heute im TV, Stream & Liveticker

Pep Guardiola muss zaubern: Ein sensationelles Comeback im sagenumwobenen Bernabeu? Nahezu ausgeschlossen. Der Startrainer von Manchester City hat nach dem 2:3 im Hinspiel nur noch eine geringe Chance auf ein Weiterkommen im Königsklassen-Kracher bei Real Madrid am Mittwochabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) .

Champions League: So können Sie Real Madrid - Manchester City live verfolgen:

Beim 4:0 am Samstag gegen Newcastle United erzielte der Ex-Frankfurter seine ersten Tore für City - und schnürte mit seinem Dreierpack binnen 14 Minuten (19., 24., 33.) auch gleich den ersten Hattrick seiner Karriere. „Das ist erst der Anfang“, kündigte Marmoush gewohnt selbstbewusst an, „wir freuen uns auf die nächsten Spiele.“

Guardiola weiß nur zu gut, dass Marmoush-Tore am Mittwoch in der Champions League weitaus wichtiger wären. Es geht immerhin darum, nach der Meisterschaft (16 Punkte Rückstand auf Liverpool) nicht den nächsten schmerzhaften Titel-K.o. zu erleiden. Um in Madrid die Verlängerung zu erreichen, muss City mit einem Tor Unterschied nach 90 Minuten vorn sein, für das Weiterkommen mit mindestens mit zwei Treffern gewinnen.