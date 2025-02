Kramer in Bayern-Kabine: "Können wir nach dem Spiel bei Goretzka erfragen“

Kramer verpasst Goretzkas Geburtstagsfeier

Kramer widerlegte die Theorie und machte darauf aufmerksam, dass in der Umkleide eine ganz besondere Atmosphäre herrsche. „Das merkt man in dieser Kabine auch, weil Bayern München hier nicht trainiert, sondern nur spielt. Wenn sie hier reinkommen, wissen sie, jetzt geht es rund.“

„Ein besonderer Tag - den hatte übrigens auch Leon Goretzka. Und das da ist von dir, wenn ich richtig liege?“, erwiderte Schlüter und zeigte dabei auf den Spind von Leon Goretzka. Dieser wurde am 6. Februar 30 Jahre alt. „Also ein leicht verspätetes Chris-Kramer-Geschenk?“, wandte sich Schlüter an den Weltmeister von 2014.

Dieser antwortete überraschend ehrlich: „Ja, ich war eingeladen und habe abgesagt - was mir total leidtut, auch noch fast in letzter Minute. Ich habe natürlich ein Geschenk besorgt, weil sich das so gehört”, erklärte sich Kramer.

Daher sei es eine gute Gelegenheit, schließlich sei er nicht so oft in München. „Danke, dass ich kurz in der Kabine sein darf“, richtete Kramer ein paar Worte an die Verantwortlichen.