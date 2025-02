Champions League: Sammer mit Plädoyer an Thomas Müller

Hinter der Zukunft von Thomas Müller steht derzeit noch ein Fragezeichen - das Arbeitspapier läuft im Sommer aus. Gut möglich, dass das Bayern-Urgestein dem Verein erhalten bleibt. Aber in welcher Rolle?

Müller bald auch als TV-Experte im Einsatz?

„Vom Unterhaltungsfaktor sehe ich ihn hier auch, er würde das perfekt machen. Ich sehe ihn auch noch in anderen Bereichen“, kommentierte Experte Christoph Kramer die Ergebnisse.

Sieht er Müller etwa auf der Trainerbank? „Ich mache gerade meine A-Lizenz, das ist eine richtige Maloche. Das würde ich mir echt überlegen, aber auch da würde er eine gute Figur machen. Egal, was Thomas Müller machen wird, er wird es gut machen“, fügte Kramer hinzu.

So denkt Sammer über Müller

Natürlich sei Müller - nicht umsonst als „Radio Müller“ bekannt - oftmals zum Scherzen aufgelegt, die ein oder andere flapsige Aussage inklusive. „Manchmal zieht er es ein bisschen ins Lächerliche, aber bei dem, was er sagt, steckt so, so viel dahinter“, schwärmte Sammer.