Champions League: Wirtz müssen bei Bayern-Duell aufpassen

Wie die UEFA am Freitagnachmittag veröffentlichte, steigt das Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer 04 Leverkusen am Mittwoch, dem 5. März um 21 Uhr in der Allianz Arena. Das Rückspiel in der Leverkusener BayArena findet in der darauffolgenden Woche am Dienstagabend (11.3.) um 21 Uhr statt.