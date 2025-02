Dortmund mit Lebenszeichen - aber ein BVB-Boss mahnt schon

Kehl blickt schon auf die nächsten Aufgaben

Den Unterschied machte in Portugals Hauptstadt insbesondere Guirassy, der zunächst selbst getroffen (60.) und dann das 2:0 durch Pascal Groß (68.) aufgelegt hatte. Bereits an 13 Treffern war Guirassy beteiligt - und damit an so vielen wie nie ein BVB-Spieler in einer Königsklassen-Saison zuvor. Kovac zeigte sich „froh“, einen solchen „Ausnahmestürmer“ in seinem Kader zu haben.