"Einer der schlechtesten Schützen, die ich je gesehen habe"

Dieser Moment hätte die klare Führung für Club Brügge nochmal ins Wanken bringen können: In der 61. Minute trat Ademola Lookman nach einem Foul an Juan Cuadrado zum Strafstoß an. Der Ex-Leipziger scheiterte mit seinem Versuch an Simon Mignolet und verpasste es, bei der Aufholjagd das Momentum ein wenig mehr auf die Seite der Italiener zu ziehen.