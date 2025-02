Nicht nur Kane fraglich! FC Bayern bangt um wichtigen Star

„Wir werden das sehen. Es ist gut, dass wir nicht über zwei, drei, vier Wochen, sondern über eine kurzfristige Situation reden. Da müssen wir etwas abwarten“, sagte Kompany vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr).

Sollte der Superstar ausfallen, sei es aber „nicht das erste Mal, dass wir das lösen müssen in dieser Saison. Wir können Harry nie eins zu eins ersetzen. Es gibt nicht viele Spieler, die 40 oder 50 Tore machen in der Saison“, so Kompany: „Wir werden versuchen, die beste Lösung zu finden, um das Spiel zu gewinnen.“