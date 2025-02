"Herausragend": Hummels adelt BVB-Star

SPORT1 12.02.2025 • 17:58 Uhr Nach dem deutlichen Erfolg des BVB gegen Sporting Lissabon stehen die Türen zum Achtelfinale der Champions League weit offen. Ex-Borusse Mats Hummels meldet sich zu Wort - und lobt Ex-Kollege Nico Schlotterbeck in höchsten Tönen.

Mats Hummels verfolgte die Geschehnisse in Lissabon mit Freude und hob nach dem Spiel vor allem die Leistung seines ehemaligen Mitspielers Nico Schlotterbeck hervor.

Auf X schrieb Hummels: „Die Situation vor dem 0:3 gestern so ruhig zu klären wie Schlotti es macht, plus den Pass so zu spielen, dass direkt ein Konter entsteht, ist der Unterschied von guten zu herausragenden Spielern.“

Schlotterbeck leitete dritten BVB-Treffer ein

Hummels‘ Lob galt vor allem der Ruhe und Abgeklärtheit, die Schlotterbeck in der 82. Minute an den Tag legte: Der Verteidiger fing eine Flanke der Portugiesen mit der Brust ab und spielte mit dem zweiten Kontakt direkt in den Lauf von Karim Adeyemi, der seinen Treffer zum 3:0 per Konter selbst eingeleitet hatte.

