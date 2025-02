"So, so und so": Kurioser Kramer-Ratschlag für Kovac

SPORT1 11.02.2025 • 21:04 Uhr Seit knapp mehr als einer Woche ist Niko Kovac neuer Cheftrainer von Borussia Dortmund. Christoph Kramer äußert einen Ratschlag, welchen Fokus der Kroate in seiner Anfangszeit legen sollte.

Seit etwas mehr als einer Woche heißt der neue Cheftrainer bei Borussia Dortmund Niko Kovac. Nach einer 1:2-Pleite bei seinem Debüt gegen den VfB Stuttgart geht es für Kovac und den BVB in Lissabon (ab 21:00 Uhr im SPORT1-Liveticker) darum, einen Grundstein für das Weiterkommen in der Champions League zu legen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dass die Schwarz-Gelben erfolgreiche Wochen bestreiten werden, knüpft Christoph Kramer an eine Bedingung. „Ich glaube, dass einer Mannschaft ein klarer Plan guttut. Ich halte gar nichts von diesem ‚Kopf frei machen‘ oder Sprüchen wie ‚Männer, es ist nur Fußball, habt wieder Spaß'. Für Mannschaften, die mit dem Rücken zur Wand stehen, braucht es eine klare Spielidee“, betonte der Weltmeister von 2014 in seiner Rolle als Experte bei Amazon Prime.

Kramer nennt konkrete Idee

In der Folge nannte Kramer auch eine konkrete Taktik, die Kovac anwenden könnte: „Und wenn die klare Idee ist: Wir locken den Gegner an, spielen sofort auf Guirassy, gehen dann so, so und so auf den zweiten Ball. Ich glaube, eine Mannschaft braucht eine Idee, an der sie diese auf dem Platz festhalten kann. Das ist viel wichtiger als die emotionale Komponente.“

Auch wenn der BVB am Samstag gegen den VfB Stuttgart eine bittere Niederlage einstecken musste, nahm Kramer Niko Kovac in Schutz. „Man soll relativ schnell eine Handschrift erkennen. Trotzdem hatte Kovac erst ein Spiel, Dortmund befindet sich in einem Drei-Tage-Rhythmus, in denen die Mannschaft nicht wirklich trainieren kann.“

{ "placeholderType": "MREC" }