So wird es für den FC Bayern nicht reichen

Der FC Bayern rettet sich gerade so ins Achtelfinale der Champions League. Gegen Celtic Glasgow wird deutlich: Diese Mannschaft sucht noch ihr Niveau.

Die Münchner präsentierten sich am Dienstagabend zu fahrig, zu inkonsequent und teilweise zu unkonzentriert. Erst nach dem Rückstand zeigte man Mentalität. Schließlich musste der berühmte „Bayern-Dusel“ helfen. Alphonso Davies traf in der Nachspielzeit zum Ausgleich und verhinderte so eine Verlängerung.