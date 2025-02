Champions League: FC Bayern München erwartet ein Hammerlos!

Der FC Bayern hat es über die Playoffs ins Achtelfinale der Königsklasse geschafft. Doch nun erwartet den Rekordmeister so oder so ein Hammerlos.

Bayern trifft in der Runde der letzten 16 entweder auf Atlético Madrid oder Bayer Leverkusen – zwei Gegner, die es in sich haben.

In der Vergangenheit scheiterten bereits Top-Klubs wie der FC Liverpool oder Manchester United an den „Colchoneros“. Auch der FC Bayern hat keine guten Erinnerungen: 2016 endete die Champions-League-Reise der Münchner im Halbfinale gegen Atlético.

Endstation Leverkusen?

Entscheidendes Auswärtsspiel

Womöglich ein Nachteil: Das Team von Trainer Vincent Kompany wird das Rückspiel auswärts absolvieren – ein Faktor, der in dieser Saison bereits Probleme bereitet hat. In Barcelona , Rotterdam und Birmingham setzte es Niederlagen, einzig in Glasgow gelang zuletzt ein Auswärtssieg.

Ob Atlético Madrid oder Bayer Leverkusen – die Bayern stehen vor einer schweren Aufgabe. Gegen wen es im Achtelfinale geht, entscheidet sich am Freitag (ab 12 Uhr im LIVETICKER) bei der Auslosung in Nyon.

Das sind mögliche Viertelfinalgegner

So oder so: Will der FC Bayern das „Finale dahoam“ in der Allianz Arena erreichen, muss sich die Mannschaft in der K.o.-Phase gegen echte Brocken beweisen.