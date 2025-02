Reals Superstar Vinicius rächt sich an höhnenden City-Fans!

Zwei Torvorlagen und die Auszeichnung „Man of the Match“: Real Madrids Stürmerstar Vinicius Junior hat sich von dem provokanten Banner in der Fankurve von Manchester City vor dem Champions-League-Gipfeltreffen nicht aus der Fassung bringen lassen - im Gegenteil.

„Wenn gegnerische Fans so etwas unternehmen, gibt mir das mehr Kraft, ein großartiges Spiel zu machen“, erklärte der 24-Jährige. Titelverteidiger Real steckte ein 0:1 und ein 1:2 weg und hat nun für das Rückspiel am Mittwoch kommender Woche im heimischen Estadio Santiago Bernabeu beste Aussichten auf das Achtelfinale.

City-Fans verhöhnen Vinicius

„Stop Crying Your Heart Out“, hieß es in Anlehnung an den gleichnamigen Song der britischen Band Oasis. Also: „Hör auf, so herzzerreißend zu weinen.“