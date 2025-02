Was hat Ibrahimovic eigentlich bei Milan zu sagen?

Als Zlatan Ibrahimovic plötzlich anstelle des Cheftrainers Sergio Conceicao auf der Pressekonferenz vor dem Playoff-Rückspiel der AC Mailand in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam auftauchte, war die Verwunderung groß.

Auf die Frage eines Journalisten, welche Rolle er denn nun bei Milan spiele und ob er jetzt Trainer oder etwa Mentalcoach sei, entgegnete Ibrahimovic in typischer Manier: „Nein, ich bin ein Backup. Ich bin ein Ersatz und springe ein, wenn es nötig ist.“

Mit ernster Miene schob der 42-Jährige hinterher, dass Conceicao wegen einer persönlichen Angelegenheit in Portugal weile. Der Coach nahm an der Beerdigung des verstorbenen früheren Porto-Präsidenten Jorge Pinto da Costa teil. Schon am Wochenende hatte Ibrahimovic nach dem 1:0-Sieg gegen Hellas Verona die Medienaktivitäten für den trauernden Conceicao übernommen.