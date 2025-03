Droht Bayer Leverkusen nun der Zerfall?

Niklas Trettin 14.03.2025 • 21:57 Uhr Bayer Leverkusen wird vom FC Bayern nach allen Regeln der Kunst demontiert. Die Landung auf dem Boden der Tatsachen ist hart, die Fragezeichen groß - auch bei den Personalien Xabi Alonso und Florian Wirtz.

Wütend oder enttäuscht wirkte Xabi Alonso gar nicht mehr, als das Duell der deutschen Giganten, das im Vorfeld als großer Kampf angekündigt worden war, am Dienstag kurz vor 23 Uhr abgepfiffen wurde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Spanier machte sich keine Illusionen, so chancenlos war Bayer Leverkusen über 180 Minuten. „Unser Niveau und das des FC Bayern, das ist etwas anderes. Wir müssen realistisch sein“, sprach der Spanier die ungeschönte und raue Wahrheit aus.

Nur wenige Minuten zuvor waren die Rheinländer im Achtelfinale der Champions League krachend rausgeflogen. Nach dem vorentscheidenden 0:3 im Hinspiel verlor Alonsos Elf auch den zweiten Vergleich. 0:2 hieß es diesmal, in Summe also 0:5.

Brutale Landung in Leverkusen

In Leverkusen malte sich zwar keiner einen lockeren Spaziergang ins Viertelfinale aus, doch so eine brutale Begegnung mit der Realität hatte niemand erwartet. Immerhin konnte sich der Double-Sieger nach einem holprigen Saisonstart nach und nach steigern und war als ernsthafter Widersacher des Rekordmeisters gehandelt worden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Ende einer furchtbaren Woche scheint dieses Märchen jedoch fürs Erste ausgeträumt: Gegen die Bayern, die in Fußball-Deutschland wieder auf dem Thron sind, zweimal unter die Räder gekommen, dazu das 0:2 gegen Bremen in der Liga.

Drei Pleiten in Folge gab es seit Alonsos Amtsantritt nie, dreimal in Folge ohne eigenen Treffer blieb Leverkusen zuletzt im November 2019.

Zur Unzeit wirft die Werkself, die sich in den vergangenen 18 Monaten zu einer Erfolgsmaschine entwickelte, große Fragezeichen auf, hat gleich zwei Titelchancen verspielt und leidet unter akuter Ladehemmung.

Woran das liegt? Zum einen am Ausfall von Florian Wirtz. Ohne den vermissten Kreativkopf präsentierte sich Bayer im Rückspiel gegen die Münchner wie schon gegen Bremen offensiv zu harmlos. Andererseits wohl an der höheren Belastung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Weniger Rotation macht sich bemerkbar

„Das ist Champions League und nicht Europa League“, betonte Alonso, also kein vergleichbares Niveau. Während der Baske in der vergangenen Saison ständig rotierte und die Belastung seiner Spieler gegen international deutlich schwächere Gegner dosierte, griff er in dieser Spielzeit seltener auf die Methode der wechselnden Besetzungen zurück.

Das hat offenbar Folgen. Oft schien es, als habe die Werkself mehr Kraft als der jeweilige Gegner und damit die körperliche und geistige Frische, um einen starken Spielzug auch in der Nachspielzeit kontrolliert zu Ende zu spielen. Deshalb konnte Leverkusen in der Vorsaison viele Siege noch in den Schlussminuten erzwingen. Inzwischen ist das anders.

Viele Spieler wie Alejandro Grimaldo, Jeremie Frimpong, Robert Andrich oder sogar Granit Xhaka wirken schwächer als im Double-Jahr. Ihre Reserven scheinen nicht ausreichend gefüllt, um das gewohnte System in den ganz großen Spielen durchzuziehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Leverkusen droht Langeweile

Stattdessen heißt die neue Wirklichkeit im Frühjahr 2025: Aus in der Champions League und drohende Langeweile. Denn in der Tabelle der Bundesliga dürfte Leverkusen auf Platz zwei zementiert sein. Nach vorne sind es acht Punkte bis zum Spitzenreiter aus München, nach hinten neun Zähler Vorsprung auf Mainz.

Wenn in den verbleibenden neun Spieltagen nichts Außergewöhnliches geschieht, ist weder nach vorne noch nach hinten etwas drin. Bis zum Start der kommenden Saison Ende August gäbe es dann maximal noch zwei Spiele mit sportlich hoher Brisanz: Das Pokal-Halbfinale in Bielefeld sowie ein mögliches Endspiel in Berlin. Ein dünnes Programm.

Viel Zeit, um in sich hineinzuhören und nachzudenken - über die vergangenen katastrophalen Tage, die so erfolgreichen 18 Monate davor oder auch über die eigene Zukunft.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Bis jetzt haben wir eine große Entwicklung im Team und im Verein gemacht. Aber der nächste Schritt ist sehr schwierig“, sagte Alonso am späten Dienstag und meinte damit den Sprung von einer international guten Mannschaft zu einer absoluten Spitzentruppe.

Alonso-Gerüchte um Madrid reißen nicht ab

Niemand im Klub hatte gefordert, dass Alonso dies bereits in der laufenden Saison gelingt. Eher befürchten die Bosse jetzt das Gegenteil.

Dass Alonso vielleicht doch zu dem Schluss kommen könnte, der Verein sei nicht groß genug, um den angestrebten Sprung unter die besten acht oder vier Teams des Kontinents zu schaffen. Die mögliche Konsequenz? Der nächste Schritt, zum Beispiel zu Real Madrid.

Spekulationen über einen Wechsel zu den Königlichen gab und gibt es immer wieder. Dort hatte der Ex-Profi bereits von 2009 bis 2014 gespielt. Wie der aktuelle Erfolgstrainer der Königlichen, Carlo Ancelotti, seine Zukunft plant, ist weiterhin offen.

Fällt Leverkusen auseinander?

Aber was passiert, wenn Alonso am Ende der Saison wirklich geht? Bricht dann der Kern des Teams auseinander? Jonathan Tah, dessen Vertrag bei Bayer ausläuft, soll vor einem Wechsel zum FC Barcelona stehen. Auch die beiden Schienenspieler Jeremie Frimpong und Alejandro Grimaldo werden mit den Katalanen sowie deren Erzrivalen Real Madrid in Verbindung gebracht.

Und dann ist da noch Wirtz, der wie Alonso eines Tages weiterziehen wird. Wenn nicht in diesem Sommer, dann wohl ein Jahr später. Seit Monaten wird über seine nähere Zukunft gerätselt, sein Arbeitspapier in Leverkusen ist nach wie vor nicht verlängert.

Womöglich hat auch das Ausscheiden gegen die Bayern Einfluss auf seine Entscheidung - dass Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ihn unbedingt nach München lotsen wollen, ist hinlänglich bekannt.