Bayern-Legende: „Das tötet deinen Kopf“

„Das war das große Problem. Ein solches Tor killt dich, es killt dein Team“, sagte der langjährige Linksverteidiger der Münchner (273 Spiele für den FCB) in einem Interview mit dem kicker: „Es ist eine Situation, in der du sagst: Oh, nein! Was für ein schlechter Tag! Wenn dein Keeper bei 0:1 so einen schlimmen Patzer macht, tötet das deinen Kopf. Danach ist es schwierig, zurückzukommen.“