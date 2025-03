Champions League: Bayer-Star kassiert deutlichen Anpfiff - Leverkusen in der Einzelkritik

Niklas Trettin 11.03.2025 • 23:17 Uhr Alles gegeben und doch chancenlos ausgeschieden. Für Bayer Leverkusen ist die Reise in der Champions League bereits im Achtelfinale zu Ende. Im Rückspiel gegen den FC Bayern kann sich keiner so richtig auszeichnen.

Zwei Spiele, zwei deutliche Niederlagen: Im deutschen Achtelfinale der Champions League ist der FC Bayern München für Bayer Leverkusen mindestens eine Nummer zu groß. Nach dem 0:3 im Hinspiel verlor das Team von Xabi Alonso im Rückspiel mit 0:2 und schied aus.

{ "placeholderType": "MREC" }

Vor allem in der Offensive agierte der Double-Gewinner ohne den verletzten Florian Wirtz oft zu uninspiriert. Einzig Torjäger Patrik Schick verbuchte zwei klare Chancen, ehe alles zu spät ist. SPORT1 hat die Einzelkritik der Bayer-Stars.

LUKAS HRADECKY: Weil Alonso das Torwart-Experiment mit dem im Hinspiel böse patzenden Matej Kovar zumindest fürs Erste beendete, durfte der Finne erstmals seit Anfang November wieder in der Königsklasse ran. Wurde früh in der Partie gleich zweimal gefordert und war zweimal auf seinem Posten. Bei den Gegentoren machtlos, am Ball aber, wie so häufig, nicht bei jeder Aktion sauber, deswegen mit Abzügen in der B-Note. SPORT1-Note: 3

PIERO HINCAPIÉ: Kein Hochglanzauftritt des Verteidigers, dafür aber in allen Belangen grundsolide. Kämpfte, ackerte und arbeitete sich auf der rechten Seite gegen den flinken Michael Olise ab - mal mit aus seiner Sicht positivem, mal mit negativem Ausgang. Versuchte sich auch ein ums andere Mal nach vorne einzuschalten und trat insgesamt gewohnt mutig auf. SPORT1-Note: 3,5

{ "placeholderType": "MREC" }

MARIO HERMOSO (bis 38. Min.): Der Winter-Neuzugang hat sich in den vergangenen Wochen mit seiner souveränen und zugleich aggressiven Art fast schon einen Stammplatz in der Mannschaft erkämpft. Doch diesmal konnte er dies nicht einmal eine Halbzeit lang unter Beweis stellen. Als Hermoso nach gut einer Stunde Harry Kane zu Boden riss und dafür die gelbe Karte sah, verletzte er sich an der rechten Schulter und musste wenig später raus. SPORT1-Note: 3

Tah sorgt für Schreckmoment

JONATHAN TAH: Der deutsche Nationalspieler sorgte für einen Schreckmoment, als er den Ball in der 22. Minute unglücklich auf Höhe der Mittellinie gegen Jamal Musiala verlor und dem Münchner Kreativkopf über den halben Platz hinterherhecheln musste. Allerdings mit Erfolg, denn Tah spitzelte Musiala am Ende selbst den Ball von Fuß. Sonst legte der Abwehrchef einen ordentlichen Auftritt hin, war gewohnt kopfballstark und gewann die Mehrzahl seiner Zweikämpfe. SPORT1-Note: 3

ARTHUR (bis 65. Min.): Rückte für den gesperrten Nordi Mukiele in die Startelf und fing nicht gut an. Zwei Seitenwechsel der Bayern, die der Brasilianer problemlos hätte klären und in den eigenen Reihen halten können, köpfte er ins Niemandsland. Dafür gab es von Granit Xhaka schon nach sieben Minuten einen deutlichen Anpfiff. Danach zwar konzertierter, aber ohne großen Einfluss auf die Begegnung. SPORT1-Note: 5

ALEJANDRO GRIMALDO (bis 84. Min): Obwohl der Spanier auf der rechten Schiene noch offensiver als sonst aufgestellt war, wurde er von den Bayern größtenteils abgemeldet. Die Kreativität, die den Rheinländer durch den bitteren Ausfall von Florian Wirtz abhandengekommen war, konnte Grimaldo in keinster Weise kompensieren. Viele seiner Ecken segelten dazu über Freund und Feind hinweg oder blieben bereits am ersten Pfosten hängen. In der zweiten Halbzeit zumindest noch zweimal im Ansatz gefährlich. SPORT1-Note: 4,5

{ "placeholderType": "MREC" }

GRANIT XHAKA: Dass das Geschehen im Zentrum eine große Rolle für den Ablauf der Partie spielen wird, war klar - und mit dem Schweizer gab es auf Seiten der Werkself auch einen ganz klaren Chef im Mittelfeld. Xhaka war zu jeder Zeit anspielbar und wusste oft etwas mit dem Ball anzufangen. Trotzdem hat er schon weitaus bessere Tage erlebt. Zwei leichte Fehlpässe, die man so nicht von ihm kennt, blieben im ersten Durchgang noch ohne Konsequenz. Nach dem Seitenwechsel wurde eines seiner Foul mit einem Freistoß und dem folgenden 0:1 bestraft, in der Folge ebenfalls nicht fehlerlos. SPORT1-Note: 4,5

Palacios wehrt sich

EXEQUIEL PALACIOS: Eigentlich ein Abend, der wie für ihn gemacht schien. Laufstark, zweikampfstark, bissig, unermüdlich, unzerstörbar - all diese Facetten trafen auf den Weltmeister von 2018 zu. Dennoch schaffte er es nicht, in Kombination mit Xhaka die Begegnung an sich zu reißen. Machte dennoch einen stärkeren Eindruck als sein Nebenmann. In den finalen Sekunden schnupperte Palacios zudem am Ehrentreffer. SPORT1-Note: 3,5

ALEIX GARCIA (bis 65. Min.): Genoss im offensiven Mittelfeld viele Freiheiten, strahlte Spielfreude aus und öffnete mit seinen Pässen anfangs auch Lücken. Im Laufe des Spiel aber deutlich unauffälliger geworden - und wohl auch deswegen nach etwas mehr als einer Stunde von Alonso ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

{ "placeholderType": "MREC" }

JEREMIE FRIMPONG: Mit seinem enormen Tempo deutete der 24-Jährige in Umschaltsituationen zwar ab und zu Gefahr an, wurde jedoch nie so richtig zwingend. Seine Aktionen verpufften in der Regel viel zu schnell - so spielte Frimpong über weite Strecken weder offensiv noch defensiv eine ernsthafte Rolle. In der 65. Minute forderte er Bayern-Keeper Jonas Urbig wenigstens mal im linken Eck, dafür beim 0:2 einen Schritt langsamer als Torschütze Alphonso Davies. SPORT1-Note: 4,5

Schick scheitert an Urbig

PATRIK SCHICK: Dreimal standen sich Leverkusen und München in dieser Saison bereits gegenüber, im vierten Vergleich ließ Alonso seinen Top-Torjäger erstmals von der Leine. Anfangs ohne echte Bindung zum Spiel, steigerte er sich noch während der ersten Halbzeit zumindest leicht, rieb sich immer wieder in Offensivzweikämpfen auf, machte Bälle fest und kam letztlich auch zu guten Torchancen: Einen Eckball kurz vor der Pause köpfte er gefährlich ans Außennetz, in der 66. Minute scheiterte er aus kurzer Distanz an Urbig. SPORT1-Note: 3,5

ROBERT ANDRICH (ab 38. Min): Sortierte sich nach seiner Einwechslung nicht etwa im defensiven Mittelfeld, sondern in der Abwehrzentrale neben Tah ein. Dort spielte Andrich zuerst unauffällig und ließ nichts zu Schaden kommen, dann sah er beim zweiten Gegentor, als er sich aus dem Zentrum entfernte und so eine entscheidende Lücke öffnete, allerdings nicht gut aus. Gegen Ende des Spiels zu oft von seinen Vorderleuten allein gelassen, um eine gute Figur zu machen. SPORT1-Note: 4,5

{ "placeholderType": "MREC" }

VICTOR BONIFACE (ab 65. Min.): Zeigte sich, nachdem er in den letzten Spielen gar nicht mehr zum Zug kam, durchaus engagiert. Mehr als zwei Halbchancen sollte für Boniface in einer am Ende sowieso längst entscheidenden Partie jedoch nicht mehr herausspringen. SPORT1-Note: 3

AMINE ADLI (ab 65. Min): Kam für Arthur rein, konnte nach seiner Einwechslung aber gar keine Akzente mehr setzen. SPORT1-Note: 4