Champions League: Bayern lässt die Muskeln spielen - Alonso mit Bayer chancenlos

Harry Kane brachte die Bayern nach Vorlage von Joshua Kimmich in Führung (52.), Alphonso Davies machte in der 71. Minute den Deckel drauf.

„Wir haben zweimal richtig gut gespielt. Die Intensität und die Energie war da. Das müssen wir in die nächsten Spiele mitnehmen“, sagte Jamal Musiala nach dem Spiel bei Amazon Prime . Trotzdem ärgerte sich das Offensiv-Juwel über seine beiden Pfostenschüsse: „Ich bin echt genervt darüber“, fuhr Musiala fort.

„Bayern war klar besser. Die Enttäuschung ist groß. Wir können nur daran arbeiten, was wir besser machen können“, musste Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky eingestehen. Und doch werde man weiter sich weiter beweisen wollen und in Zukunft hart an sich arbeiten.