Champions League: Das Schreckgespenst des FC Bayern

Leverkusen ist das Münchner Schreckgespenst

Fakt ist: Leverkusen ist vor dem deutschen Champions-League-Duell am Mittwochabend in München (ab 21 Uhr im LIVETICKER) seit dieser deutlichen Pleite im Herbst 2022 zu einem ganz anderen Widersacher geworden. Seit dem 4:0-Sieg der Bayern gab es in sechs folgenden Duellen drei Erfolge für Leverkusen und drei Unentschieden. Das einstige „Vizekusen“ ist mittlerweile das Münchner Schreckgespenst.

Nur gegen einen anderen Verein auf der Welt hat der FC Bayern in den vergangenen Jahren eine so schlechte Bilanz: Real Madrid. Gegen die Königlichen ist der deutsche Rekordmeister seit acht Spielen ohne Sieg. Vier Mal in Serie scheiterte man in der K.o.-Phase der Königsklasse an den Madrilenen.