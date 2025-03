Champions League: Dicker Kobel-Patzer gegen Lille! Experte nimmt Keeper in Schutz

SPORT1 12.03.2025 • 20:20 Uhr Gregor Kobel leistet sich gegen Lille einen großen Patzer. Der Schweizer lässt einen Abschluss durch die Beine und reagiert zu spät. DAZN-Experte Tobias Schweinsteiger nimmt den Keeper in Schutz.

Diesen Start hatte sich Borussia Dortmund im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in Lille ganz anders vorgestellt. Nach dem 1:1 im Hinspiel stand der BVB ohnehin unter Druck. Dann leistete sich ausgerechnet Torwart Gregor Kobel direkt in der Anfangsphase einen folgenschweren Patzer, der das frühe 0:1 bedeutete.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach einer flachen Hereingabe kam Lilles Torjäger Jonathan David zum Abschluss. Allerdings erwischte der Kanadier das Spielgerät gar nicht richtig und der Ball kam flach ohne hohe Geschwindigkeit Richtung BVB-Kasten.

Nico Schlotterbeck fälschte den Ball noch leicht ab und machte den Abschluss eigentlich noch langsamer. Doch Kobel zeigte eine verzögerte Reaktion. Sein Versuch, den flachen Ball mit den Händen zu parieren, scheiterte.

Kobel patzt und verteidigt sich

Stattdessen rollte das Leder in der fünften Minute durch seine Beine ins Netz und der Schweizer warf sich fassungslos auf seine Knie. Bei DAZN verteidigte er sich: „Ich habe schon mitgekriegt - im Fernsehen sieht man es nicht so gut anscheinend, dass der Schlotti den noch abfälscht. Ich bin normalerweise immer einer, der sehr gerne sagt, wenn es mein Fehler war. Abgefälscht von der Distanz ist es wirklich eine sehr schwere Aktion für mich.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Kobel fügte an, dass ihn die leichte Richtungsänderung irritiert habe: „Jeder, der Torwart ist, weiß, dass es sehr schwer ist, noch einmal zu reagieren, wenn du in einer Bewegung drin bist. Ich verstehe, dass es nicht so schön aussieht. Tatsächlich bin ich der Meinung, es ist es gar nicht so mein Fehler.“

Innenverteidiger Schlotterbeck machte seinem Schlussmann ebenfalls keine Vorwürfe. Der 25-Jährige beschrieb die Szene wie folgt: „Ich habe einen ordentlich langen Schritt gemacht und das Bein zu hoch gestellt. Ich habe ihn vielleicht mit meinem rechten Bein abgefälscht. Es war dann ekelig. Es tut mir natürlich leid für Gregor. An einem guten Tag hält er den natürlich.“

Doch aufgrund der folgenden Wende hatte der Nationalspieler den Patzer auch mit Humor genommen „Er hat in der zweiten Hälfte dafür einen super Save gehabt. Jetzt stehen wir da und können drüber lachen. Wenn wir es verlieren, ist es ärgerlich. Ich habe zu Gregor schon gesagt, ich muss da schon die Beine schließen.“

Schweinsteiger schützt Kobel

DAZN-Experte Tobias Schweinsteiger analysierte den Patzer in der Halbzeit: „Er hat einen großen Anteil am Gegentor. Das wird er sich auch eingestehen nachher. Es geht vorher schon los. Es sind drei 50:50-Zweikämpfe vorher.“ Dabei spielte Schweinsteiger darauf an, dass in der Entstehung des Tores auch Karim Adeyemi und Waldemar Anton, die den Ball auf der rechten Seite verloren hatten, keine gute Figur gemacht hatten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Als Moderatorin Laura Wontorra Kobel als Paradebeispiel für Verunsicherung heranzog, widersprach der ehemalige Profi: „Allgemein nein. In der Situation ja. Ansonsten spielt er (Kobel, Anm. d. Red.) nicht seine beste Saison, aber normalerweise ist er mit den Händen in Sachen Torverteidigung einer der Besten der Liga. Dieses Tor ist total untypisch für ihn.“