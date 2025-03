BVB-Wende nach Albtraum-Start - jetzt wartet ein Kracher!

Matchwinner wurden Emre Can (53./Foulelfmeter) und Maximilian Beier (65.) mit ihren Treffern in der zweiten Hälfte. Lille war durch Jonathan David und mit großer Kobel-Unterstützung früh in Führung gegangen (5.).

Vor allem die Nominierung von Anton war eine Überraschung. Der ehemalige Stuttgarter ist eigentlich Innenverteidiger, musste also in ungewohnter Rolle ran. Und er spielte bei Kovac bisher nur eine Nebenrolle. In der Bundesliga stand Anton letztmals am 8. Februar in der Startelf, in der Champions League ist es sogar der 21. Januar gewesen. Mit seinem zaghaften Zweikampfverhalten an der Mittellinie vor dem frühen Gegentor hatte Anton jedoch das 0:1 gemeinsam mit Karim Adeyemi mitverschuldet.