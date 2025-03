Champions-League-Finale in den USA? PSG-Boss mit Ansage

Im Sommer 2026 richten sich die Augen aller Fußballfans nach Nord- und Mittelamerika, wenn die Weltmeisterschaft mit dem Finale in New York ausgetragen wird. Insbesondere in den USA hoffen angesichts des Turniers viele auf einen neuen Fußball-Boom.

Al-Khelaifi fordert Offenheit für neue Ideen

Insbesondere für die Fans der Finalisten wäre es natürlich ein erheblicher Kosten- und Zeitaufwand, extra in die USA reisen zu müssen. Auf der anderen Seite hat die NFL bereits vorgemacht, dass die Austragung von Matches in Europa, die Popularität über die Landesgrenzen hinweg steigern kann. Auch hier gibt es bereits Überlegungen, den Super Bowl in den kommenden Jahren erstmals in Europa auszutragen.