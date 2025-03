Champions League: Glatte 1 für zwei Stars! FC Bayern in der Einzelkritik

Stefan Kumberger 05.03.2025 • 23:21 Uhr Der FC Bayern überzeugt gegen Leverkusen beinahe auf ganzer Linie. SPORT1 bewertet die Spieler der Münchner in der Einzelkritik.

Der FC Bayern hat die Tür zum Viertelfinale in der Champions League mit dem 3:0-Sieg im Hinspiel gegen Bayer Leverkusen weit aufgestoßen.

Zwei Akteure verdienten sich Bestnoten. Ein schwerer Patzer blieb folgenlos. Die Spieler des FC Bayern in der SPORT1-Einzelkritik.

MANUEL NEUER: Konnte sich nach 13 Minuten erstmals auszeichnen, als Frimpong allein vor ihm auftauchte. Der Keeper-Oldie war zu Stelle. Hatte anschließend erstaunlich wenig zu tun, strahlte aber stets große Ruhe aus. Musste in der 58. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden, nachdem er beim Jubeln eine ungünstige Bewegung ausgeführt hatte. SPORT1-Note: 2

KONRAD LAIMER: Konnte sich im mannschaftsinternen Triell gegen Boey und Guerreiro durchsetzen. Gab in Sachen Einsatz und Willen wieder den Musterschüler, konnte aber in der ersten Halbzeit nach vorne nur wenig Gefahr entwickeln. Kassierte für seine Rolle als Robin Hood in einer Rudelbildung eine Gelbe Karte. Bekam es nach der Pause mit Wirtz zu tun, weil die Gäste umgestellt hatten. War zeitweise nicht eng genug an seinem neuen Gegenspieler und wurde in der 68. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

MINJAE KIM: Hatte Glück, dass er sich im Zweikampf mit Frimpong in der 3. Minute nicht verletzte – das sah fies aus. Setzte im ersten Abschnitt das von Trainer Vincent Kompany gewünschte Pressing konsequent um und kam defensiv kaum in brenzlige Situationen. Auch die Einwechslung von Schick stellte ihn nicht vor Probleme. Wurde kurz vor Schluss ausgewechselt. SPORT1-Note: 2

Upamecano-Patzer ohne Folgen

DAYOT UPAMECANO: Bereitete Neuer mit seinem zu kurz geratenen Pass nach hinten ein dickes Problem, das der Routinier aber lösen konnte (13. Minute). Zeichnete sich in der Folge durch deutlich mehr Konzentration aus – zumindest in der Zweikampfführung. Im Aufbau diesmal nicht so stark – das hatte aber keine gravierenden Auswirkungen auf das Spiel der Bayern. SPORT1-Note: 3

ALPHONSO DAVIES: Startete ein wenig sorglos in die Partie, fand aber schnell seine Seriosität. Gelungene Aktionen feierte er dann sogar mit der geballten Faust. Wirkte grundsätzlich wie aufgedreht und war für das Spiel der Bayern ein echter Faktor. Kompany hat ihn in dieser Saison wirklich wachgeküsst. SPORT1-Note: 2

LEON GORETZKA: Im ersten Abschnitt viel unterwegs und als Ballverteiler aktiv. Nahm manchmal unnötigerweise das Tempo raus. War aber über die gesamte Partie hinweg ein verlässlicher Partner für seine Kollegen und immer anspielbar. Rechtfertigte mit seiner Leistung erneut den Platz in der Startelf. Palhinha? Wer ist das? Achja, für den wurde Goretzka in der 89. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 2

Kimmich ein echter Leader

JOSHUA KIMMICH: Begann mit giftigen Zweikämpfen und setzte sich auch in Kopfballduellen energisch durch. Musste auch immer wieder Kreise von Florian Wirtz stören. Bekam, wenn er sich offensiv einschaltete, erstaunlich viel Platz und sorgte nach einer halben Stunde mit einem Distanzschuss für Aufsehen. An diesem Abend durch Spielweise und Körpersprache ein echter Leader! SPORT1-Note: 1

MICHAEL OLISE: Gab jenen Recht, die ihn für den derzeit besten Flügelspieler der Bundesliga halten. Gerade wenn es schnell gehen musste, überzeugte der Franzose mit Spritzigkeit und Technik. Verpasste in manchen Situationen zwar das Abspiel, wenn er aber an den Ball kam, herrschte bei Leverkusen Alarmstimmung. Bereitete das 1:0 sogar mit rechts vor. SPORT1-Note: 2

KINGSLEY COMAN: Bekam den Vorzug vor Leroy Sané und Serge Gnabry. Kam in der ersten Halbzeit wiederholt in gute Positionen, seine Abschlüsse und Flanken waren aber nicht immer passgenau – da wirkte er teils seltsam überhastet. Zog sich in jenem Zweikampf eine Blessur zu, der Mukiele den Platzverweis bescherte. Wurde in der 68. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

Musiala zaubert, Kane eiskalt

JAMAL MUSIALA: Hatte in den ersten 20 Minuten ein wenig zu kämpfen und stets mehr als einen Gegenspieler. Sorgte dann aber mit seinem guten Kopfball an den Querbalken für ein Ausrufezeichen. Tauchte manchmal ein wenig unter, war aber in der 54. Minute zu Stelle, als Leverkusens Kovár der Ball durch die Finger flutschte. Auch für den Rest der Partie extrem fleißig. Zauberte in der Nachspielzeit noch einmal, doch Palhinha veredelte seine Vorlage freistehend nicht. SPORT1-Note: 2

HARRY KANE: Machte seinen Treffer in der 9. Minute in typischer Kane-Manier, indem er selbst das Spiel auf die rechte Seite verlagerte und die anschließende Flanke mit viel Durchsetzungskraft per Kopf verwertete. War sich auch für die Arbeit in der Defensive nicht zu schade und warf sich in zahlreiche Zweikämpfe. Der Strafstoß in der 74. Minute – natürlich (!) – reine Formsache für den Engländer. SPORT1-Note: 1

JONAS URBIG: Kam nach knapp einer Stunde für den verletzten Neuer ins Tor und wurde bei seinem Bayern-Debüt von den Leverkusenern Fans umgehend mit Schmähgesängen begrüßt. Grund: seine Kölner Vergangenheit. Bekam für jeden einfachen Querpass von den Bayern-Fans in der Nordkurve Applaus. Unterstützung dieser Art hatte er allerdings nicht nötig, weil Bayer 04 ihn nicht herausforderte. SPORT1-Note: 3

Sané hat es schwer

JOSIP STANISIC: Kam in der 68. Minute für Laimer in die Partie. Wirkte in der Offensive ein wenig ideenlos und suchte bei Pässen lieber die sichere Variante. Das könnte aber auch am Spielstand gelegen haben – mehr war irgendwann auch nicht nötig. SPORT1-Note: 3

LEROY SANÉ: Durfte ab der 68. Minute für Coman ran. Wie in den vergangenen Partien bemüht und willensstark. Allerdings plätscherte die Partie irgendwann nur noch vor sich hin – da ist es schwer, sich ins Rampenlicht zu spielen. Spielte sich in der 88. Minute trotzdem herrlich durch seine Gegenspieler, treffen konnte er aber nicht. Seine Leistungskurve geht deutlich nach oben. SPORT1-Note: 3

ERIC DIER: Kam in der 89. Minute für Kim ins Spiel. SPORT1-Note: keine Bewertung