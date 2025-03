Champions League heute: Atlético - Real Madrid LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 12.03.2025 • 18:00 Uhr Der Atlético Madrid empfängt heute Real Madrid. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Riyadh Air Metropolitano. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Atlético Madrid geht mit einer beeindruckenden Heimserie in die Partie gegen Real Madrid (ab 21 Uhr im LIVETICKER) Seit der 2:3-Niederlage gegen Ajax Amsterdam im März 1997 haben die Rojiblancos keines ihrer 18 K.o.-Spiele in der UEFA Champions League in ihren Heimatstadien verloren, sei es im Vicente Calderón oder im Metropolitano-Stadion.

Mit elf Siegen und sieben Unentschieden zeigt Atlético unter Diego Simeone eine beeindruckende Stärke auf heimischem Boden. Diese Serie wird für die Mannschaft von entscheidender Bedeutung sein, um gegen die Königlichen bestehen zu können und möglicherweise doch noch das Viertelfinale der Champions League zu erreichen.

Champions League heute: So verfolgen Sie Atlético - Real LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Real in der Champions League extrem stark

Real Madrid hat eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz in der K.o.-Phase der UEFA Champions League, insbesondere nach einem Hinspielsieg. In 21 der letzten 22 Fälle gelang es den Königlichen, die nächste Runde zu erreichen, wobei die einzige Ausnahme das Achtelfinale gegen Ajax in der Saison 2018/19 war.

Unter der Leitung von Carlo Ancelotti, der heute sein 75. Champions-League-Spiel als Trainer von Real Madrid bestreitet, hat das Team in allen neun Fällen nach einem Hinspielsieg die nächste Runde erreicht. Diese Statistik spricht für die Erfahrung und die taktische Finesse des italienischen Trainers.

Spieler im Fokus: Luka Modric und Julián Alvarez

Luka Modric von Real Madrid ist in dieser Champions-League-Saison ein Schlüsselspieler, der mit durchschnittlich 17.7 linienbrechenden Pässen pro 90 Minuten mehr als jeder andere Spieler in der Liga leistet. Im Hinspiel gegen Atlético Madrid spielte er trotz später Einwechslung acht solcher Pässe. Auf der anderen Seite ist Julián Alvarez für Atlético Madrid ein entscheidender Akteur, der in seinen letzten fünf Champions-League-Einsätzen an mindestens einem Tor direkt beteiligt war. Diese beiden Spieler könnten den Unterschied im heutigen Spiel ausmachen und sind sicherlich im Fokus der taktischen Überlegungen beider Trainer.

Historische Rivalität und aktuelle Form

Die historische Rivalität zwischen Atlético Madrid und Real Madrid ist geprägt von intensiven Duellen und spannenden Begegnungen. Atlético hat wettbewerbsübergreifend nur eines seiner letzten sieben Heimspiele gegen Real Madrid verloren und ist in Pokalwettbewerben seit fünf Heimspielen gegen die Königlichen ungeschlagen. Real Madrid hingegen hat seit einer Serie von acht Auswärtssiegen bei Atlético Madrid in Folge von Januar 2008 bis Februar 2014 nur noch drei der letzten 17 Auswärtsspiele bei den Rojiblancos gewonnen. Diese Statistiken zeigen, dass Atlético auf heimischem Boden ein schwer zu bezwingender Gegner ist, während Real Madrid auf seine offensive Stärke und die Erfahrung von Ancelotti setzt, um die Serie zu durchbrechen. Schiedsrichter Szymon Marciniak wird die Partie leiten, die sicherlich von intensiven Zweikämpfen und taktischen Raffinessen geprägt sein wird.

Wird Atlético Madrid gegen Real Madrid heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird Atleti gegen Real im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Atlético Madrid gegen Real Madrid im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Atlético Madrid gegen Real Madrid im Liveticker bei SPORT1

