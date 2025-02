Champions League: Nächste unnötige Sperre für Bellingham

Jude Bellingham fehlt Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. Der Grund für die Sperre ist in mehrfacher Hinsicht unnötig.

Diese Aktion von Jude Bellingham war richtig unnötig! Der Mittelfeldstar von Real Madrid kassierte beim souveränen 3:1-Erfolg seines Teams im Giganten-Duell mit Manchester City in der Champions League seine dritte Gelbe Karte und fehlt deshalb nun im Hinspiel des Achtelfinales.

Die Gelbe Karte war völlig berechtigt und doch auf so vielen Ebenen völlig überflüssig. Alleine das Foul, das in der 38. Minute zur Verwarnung führte, war vermeidbar. Dem Engländer war im Mittelkreis der Ball bei der Annahme versprungen. Anschließend ging Bellingham dem Ball zu vehement nach, hielt gegen Phil Foden den Fuß drüber und traf ihn mit offener Sohle am Knöchel.