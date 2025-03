Champions League: "Horrorschuss" - Real-Star Vinícius versagen die Nerven

In der 68. Minute war Kylian Mbappé beim Stand von 0:1 von Jude Bellingham in Szene gesetzt worden und hatte sich nach einem atemberaubenden Solo an Atléticos Verteidigern José María Giménez und Clément Lenglet vorbeigedribbelt. Lenglet wusste sich nicht anders zu helfen und brachte Mbappé zu Fall - der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak entschied daraufhin auf Elfmeter.