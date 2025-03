Champions League: Rüdiger schießt Real ins Viertelfinale - VAR-Drama am Alvarez

Rekordsieger Real Madrid steht im Champions-League -Viertelfinale. Die Königlichen setzten sich gegen Stadtrivale Atlético Madrid mit 4:2 in einem überaus dramatischen Elfmeterschießen durch.

Champions League: Rüdiger wird zum Helden

Nach einer torlosen Verlängerung musste die Entscheidung im Elfmeterschießen her. Dort wurde es dann so richtig dramatisch - mit dem besseren Ende für Real.

Drama im Elfmeterschießen

„So eng liegt es dann zusammen, so brutal ist der Sport“, beschrieb DAZN -Kommentator Marco Hagemann die Szene. „Es ist unfassbar, wie diese eine Situation alles drehen kann“, fügte Experte Sebastian Kneißl hinzu.

„Der Elfmeter, der alles veränderte“

Auch in den spanischen Gazetten stand der Elfmeter von Alvarez im Mittelpunkt: „Ein unverwüstliches Real Madrid. Der Elfmeter, der alles veränderte. Der umstrittene Elfmeter, der Atléti aus den Angeln hebt: Julián und die doppelte Berührung“, schrieb die spanische Zeitung AS in Anbetracht des Pechvogels.