Champions League: Irre Arsenal-Statistik verblüfft

Der FC Arsenal demontiert die PSV Eindhoven in der Champions League und steht so gut wie sicher im Viertelfinale. Nach dem Spiel verblüfft eine Statistik.

Der FC Arsenal hat die PSV Eindhoven gnadenlos aus dem Stadion geschossen und steht so gut wie sicher im Champions-League-Viertelfinale. Die Gunners siegten am Dienstagabend mit 7:1 (3:1) in Eindhoven und feierten ein regelrechtes Schützenfest.