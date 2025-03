Aus gegen BVB: Lille-Boss mit brisanter Schiri-Andeutung

Der Frust über das Aus in der Champions League sitzt bei Lilles Präsident Olivier Létang offenbar tief. Nach der 1:2-Niederlage gegen den BVB im Achtelfinal-Rückspiel machte der Boss auch Schiedsrichter Sandro Schärer mit für die Pleite verantwortlich.

Vor allem regte sich Létang über den Elfmeterpfiff des Unparteiischen aus der Schweiz auf. Der Ex-Borusse Thomas Meunier hatte Serhou Guirassy in der 52. Minute in einem Laufduell mit einem leichten Kontakt zu Fall gebracht. Emre Can schoss den Strafstoß danach zum 1:1 ins Netz.