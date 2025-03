„Ein Massaker an Xabi Alonso“ - Die internationalen Pressestimmen zum fulminanten Bayern-Sieg

SPORT1 06.03.2025 • 11:14 Uhr Der FC Bayern München zeigt Bayer Leverkusen die Grenzen auf. Der überraschend hohe Sieg sorgt auch international für Schlagzeilen.

Der FC Bayern München hat sich eine herausragend gute Ausgangsposition für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League geschaffen.

Der deutsche Rekordmeister bezwang Bayer Leverkusen im deutschen Duell überraschend deutlich mit 3:0 (1:0) und steht mit einem Bein im Viertelfinale. Für Trainer Xabi Alonso und Leverkusen war es nach zuvor sechs ungeschlagenen Spielen in den direkten Duellen gegen Bayern die erste Niederlage.

Der überraschend deutliche Sieg der Bayern sorgte auch international für Schlagzeilen. SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

Spanien

AS: „Ein Massaker an Xabi Alonso. Das siebte Mal brachte (den Bayern) Glück. Nachdem Xabi Alonsos Leverkusen in den sechs Spielen seit seiner Ankunft in der BayArena vor zweieinhalb Jahren nicht besiegt werden konnte, schlugen die Bayern die Mannschaft des spanischen Trainers schließlich im reinsten Bayern-Stil und auf die grausamste Weise.“

Marca: „Bayerns Traum in Europa lebt. Ein Doppelpack von Kane und ein Tor von Musiala gegen ein Leverkusen, das nicht wiederzuerkennen war und kaum eine Chance für ein eigenes Tor hatte.“

Sport: „Kane bringt Xabi Alonso an den Rand des K.o. Harry war selbst am Elfmeterpunkt und machte keinen Fehler. (...) Das letzte Wort fällt in der BayArena.“

Mundo Deportivo: „Leverkusens schwarzer Abend: Bayer wird von Bayern überrollt.“

England

The Sun: „Ex-Man-United-Keeper schenkt Musiala ein Tor beim 3:0-Sieg von Bayern München gegen Leverkusen in der Champions League.“

The Guardian: „Irgendetwas schien hier zu zerbrechen, und es war nicht nur Xabi Alonsos stolzer Rekord an Ungeschlagenheit gegen Bayern München. Denn die Mannschaft von Vincent Kompany ist auf dem Weg zum Titel in der Bundesliga und nun auch ins Viertelfinale der Champions League. Sie könnten im Sommer den besten Spieler von Bayer Leverkusen verpflichten, aber hier haben sie ihn vom Platz gespielt. Das riecht nach Game Over, und zwar in mehr als einer Hinsicht.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Eine Überraschung, die einen mit offenem Mund zurücklässt.“

Schweiz