Einzelkritik FC Bayern: Davies nah an der Bestnote

Stefan Kumberger 11.03.2025 • 23:50 Uhr Der FC Bayern besiegt Bayer Leverkusen erneut souverän. Die Offensive läuft rund, Torwart Jonas Urbig hat einen dankbaren Abend. Die Einzelkritik.

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat souverän das Viertelfinale der Champions League erreicht.

Beim 2:0 (0:0) im Achtelfinal-Rückspiel bei Bayer Leverkusen lief das System von Coach Vincent Kompany einmal mehr rund, es gelang der zweite klare Sieg nach dem 3:0 im Hinspiel. Wer hat besonders überzeugt? Die SPORT1-Einzelkritik.

JONAS URBIG: Wurde von seinen Vorderleuten merklich in Watte gepackt. Ganz so risikoreich wie bei Manuel Neuer fielen die Pässe nach hinten jedenfalls nicht aus und auch ein weiter Befreiungsschlag war für den jungen Keeper erlaubt. Wurde nach der Pause von den Heim-Fans mit Schmähgesängen empfangen. Grund: Seine Kölner Vergangenheit. Wurde von Hausherren lange Zeit in Ruhe gelassen und musste erst in der 65. Minute mal in die Ecke abtauchen. In der Nachspielzeit konnte er zudem glänzen, als er einen scharfen Ball von Palacios mit einer sehenswerten Flugeinlage weglenkte. SPORT1-Note: 3

KONRAD LAIMER: Holte sich gleich in der Anfangsphase eine Gelbe Karte ab. Das führte aber – wie eigentlich immer beim Österreicher – nicht dazu, dass er zaghafter in die Zweikämpfe ging. Allerdings verlor er in manchen Szenen den Überblick und brachte seine PS nicht wirklich auf die Straße. Wurde in der Pause ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

MIN-JAE KIM: In der ersten Halbzeit kein wirklicher Sicherheitsfaktor in der Abwehr der Bayern. Querschläger, Kerzen, Fehlpässe - da war alles dabei. Keifte einmal sogar Goretzka an, weil ihn dessen Abspiel in arge Nöte gebracht hatte. Fing sich nach der Pause aber und präsentierte sich gerade in der Luft souverän. Der Koreaner wirkte im Laufe der Saison aber schon präsenter. SPORT1-Note: 3

Davies bester Bayern-Star

DAYOT UPAMECANO: Eindeutig souveräner unterwegs als Kim. Beim Franzosen hatte es Patrik Schick jedenfalls deutlich schwerer als beim Koreaner. Gab auch den Herbergsvater für Urbig und pushte den nach gelungenen Aktionen immer wieder. Braucht offenkundig ständigen Alarm und Stress, um gute Leistungen zu präsentieren. Das am Dienstagabend war eine solche. SPORT1-Note: 2

ALPHONSO DAVIES: Anfangs nicht so auffällig wie im Hinspiel, wo er zu Bayerns besten Spielern gehörte. Machte in der ersten Halbzeit aber kaum Fehler. Gab für die eigenen Fans wieder den Anheizer und warf sich verlässlich in jeden Zweikampf. Kurz nachdem er nach vorne rücken und als linker Offensivflügel spielen durfte, traf er gleich zum 2:0 für die Münchner. Der Kanadier hat seit seiner Vertragsverlängerung deutlich an Schwung und Einfluss gewonnen. SPORT1-Note: 1,5

JOSHUA KIMMICH: Entwickelte sich in der ersten Halbzeit zum „Liebling“ der Leverkusener Fans. Als er angeschlagen am Boden lag, aber weiterspielen konnte, gefiel das den Bayer-Anhängern genauso wenig wie seine eher langsame Ausführung von Ecken. Verwaltete nach dem Seitenwechsel das Ergebnis, das schließlich von der ersten Minute an reichte. Kein Glanzstück, aber eine ordentliche Leistung. SPORT1-Note: 3

LEON GORETZKA (bis 84. Min.): Operierte zu Beginn der Partie mit weiten Bällen, die aber nicht immer gelangen. Auch so manches schlampige Abspiel war dabei. Hatte immer dann seine besten Szenen, wenn er schnelle Konter der Werkself frühzeitig unterbinden konnte. Einmal konnte er dadurch sogar Kane allein auf die Reise schicken, der Engländer vergab allerdings (77. Minute). SPORT1-Note: 3

Bayern-Offensive wirbelt kräftig

MICHAEL OLISE (bis 69. Min.): Brachte die Fans der Werkself mit seiner aufreizenden Art regelmäßig auf die Palme. Höhepunkt: In der 27. Minute ging er erst gar nicht zum Eckball, dann machte er sich doch noch auf den Weg und jonglierte währenddessen die Kugel. War über weite Strecken Bayerns gefährlichster Mann und wurde in der 69. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 2

JAMAL MUSIALA: Hatte durch das verletzungsbedingte Fehlen von Florian Wirtz an diesem Abend die Zauberbühne für sich allein. Präsentierte immer wieder gute Dribblings, ein „Magic Moment“ fehlte allerdings lange Zeit - zumindest einer, der wirkliche Gefahr ausstrahlte. Entwickelte sich im Laufe der Partie zu jenem Spieler, der am cleversten Fouls ziehen konnte. Tauchte lange Zeit ab, weckte aber in der 80. Minute so manchen Fan mit seinem Schuss an die Latte wieder auf. Bei seinem Pfostentreffer in der Schlussphase hatte er Pech. SPORT1-Note: 2,5

KINGSLEY COMAN (bis 58. Min.): Bekam wie zuletzt häufiger den Vorzug vor Leroy Sané und machte im ersten Abschnitt seine Sache ordentlich. Die ganz große Gefahr konnte er aber nicht entwickeln. Gerade als er sich ein wenig freigeschwommen und zwei gute Chancen hatte, musste er in der 58. Minute verletzt vom Platz. SPORT1-Note: 3

HARRY KANE (bis 85. Min.): Wie immer viel unterwegs, lange Zeit aber ohne die große Durchschlagskraft - auch weil die Leverkusener in wichtigen Momenten gerne einmal robust zu Werke gingen und den Engländer merklich nerven wollten. Dürfte sich bei seinem Führungstreffer gewundert haben, wie plötzlich der Ball vor seinen Füßen landen konnte. Beim zweiten Tor behielt er den Überblick und fand Davies. SPORT1-Note: 2

Gnabry nicht wirklich inspirierend

JOSIP STANISIC: Wurde in der 46. Minute für Laimer eingewechselt. Spielte den Part als rechte Außenverteidiger ruhig und ohne große Aufregung runter. Nach vorne zeigte er aber deutlich zu wenig und auch seine Zweikämpfe fielen zu zaghaft aus. Seltsam, dass Leverkusen das nicht nutzen konnte. SPORT1-Note: 4

SERGE GNABRY (ab 58. Min.): Kam für den angeschlagenen Coman in die Partie. Gewann nur wenig Einfluss auf das Spiel der Bayern - egal, ob er auf der rechten oder der linken Seite auftauchte. Insgesamt kein wirklich inspirierender Auftritt des Nationalspielers. SPORT1-Note: 4

HIROKI ITO (ab 69. Min.): Ersetzte Olise nicht 1:1, sondern gab den linken Außenverteidiger. Hatte damit fast keine Probleme, auch weil die Angriffsbemühungen der Leverkusener immer harmloser ausfielen. SPORT1-Note: 3

jOAO PALHINHA: Durfte ab der 84. Minute Goretzka ersetzen. SPORT1-Note: keine Bewertung